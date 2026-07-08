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Ульянов: Россия и МАГАТЭ могут обсудить новые меры безопасности ЗАЭС

Ульянов: РФ и МАГАТЭ в Калининграде обсудят новые меры безопасности ЗАЭС.

ВЕНА, 8 июл — РИА Новости. Вопрос новых мер безопасности Запорожской АЭС (ЗАЭС) могут обсудить на встрече российской делегации и гендиректора МАГАТЭ в Калининграде, заявил РИА Новости постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Я думаю, что на встрече в Калининграде этот вопрос будет обсуждаться», — сказал дипломат, отвечая на вопрос, обсуждает ли российская сторона с МАГАТЭ новые меры по обеспечению ядерной безопасности станции на фоне последних угроз.

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил в интервью РИА Новости, что вскоре посетит Калининград для переговоров с «Росатомом» и российскими ведомствами по Запорожской АЭС.

ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме холодного останова.

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