Две жительницы Хабаровского края осуждены за кражу с банковского счёта

Согласно материалам дела, подсудимые находились в доме потерпевшей, где вступили в сговор. Гражданка Ю. получила от потерпевшей пароль к телефону и мобильному банку, после чего женщины совместно перевели на свои счета 69 000 рублей. Денежными средствами они распорядились по своему усмотрению.