После массового отравления шаурмой в Хабаровске закрыли точку общепита «За обе щёки»

Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю выявило нарушения в предприятии общественного питания «За обе щёки». Об этом сообщает пресс-служба Управл ния.
«При проведении эпидемиологического расследования по фактам получения экстренных извещений о регистрации случаев инфекционного заболевания — острой кишечной инфекции, связанных с употреблением пищевых продуктов, изготовленных и реализованных в предприятии общественного питания “За обе щёки” (ИП Ганиев Г. Н.) Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю выявило нарушения обязательных требований, способствующих созданию угрозы для здоровья посетителей», — говорится в сообщении.
Среди выявленных нарушений:
Антисанитария помещений: в цехах повреждены полы и столы, не работает вентиляция, из-за чего невозможно проводить качественную уборку с дезинфекцией. В помещении обнаружены мухи.
Проблемы с водой: нет исправного водопровода и канализации.
Нарушение технологии готовки: потоки грязного сырья и готовой еды пересекаются, овощи негде мыть (их моют в рукомойнике), а на столах для разделки есть дефекты.
Кадровые проблемы: у повара нет обязательной медицинской книжки и аттестации.
Хаос на кухне: инвентарь для сырого мяса и готовых блюд хранится вместе без маркировки, холодильники не контролируются термометрами.
Игнорирование контроля: владелец не ведет журналы безопасности продуктов (ХАССП) и вообще не проводит производственный контроль качества.
В отношении индивидуального предпринимателя составлен протокол о временном запрете деятельности.