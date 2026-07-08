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После массового отравления шаурмой в Хабаровске закрыли точку общепита «За обе щёки»

Специалисты Роспотребнадзора во время проверки выявлены многочисленные нарушения.

Источник: AmurMedia

Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю выявило нарушения в предприятии общественного питания «За обе щёки». Об этом сообщает пресс-служба Управл ния.

«При проведении эпидемиологического расследования по фактам получения экстренных извещений о регистрации случаев инфекционного заболевания — острой кишечной инфекции, связанных с употреблением пищевых продуктов, изготовленных и реализованных в предприятии общественного питания “За обе щёки” (ИП Ганиев Г. Н.) Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю выявило нарушения обязательных требований, способствующих созданию угрозы для здоровья посетителей», — говорится в сообщении.

Среди выявленных нарушений:

Антисанитария помещений: в цехах повреждены полы и столы, не работает вентиляция, из-за чего невозможно проводить качественную уборку с дезинфекцией. В помещении обнаружены мухи.

Проблемы с водой: нет исправного водопровода и канализации.

Нарушение технологии готовки: потоки грязного сырья и готовой еды пересекаются, овощи негде мыть (их моют в рукомойнике), а на столах для разделки есть дефекты.

Кадровые проблемы: у повара нет обязательной медицинской книжки и аттестации.

Хаос на кухне: инвентарь для сырого мяса и готовых блюд хранится вместе без маркировки, холодильники не контролируются термометрами.

Игнорирование контроля: владелец не ведет журналы безопасности продуктов (ХАССП) и вообще не проводит производственный контроль качества.

В отношении индивидуального предпринимателя составлен протокол о временном запрете деятельности.

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