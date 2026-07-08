Российские вузы пересматривают формат дипломов из-за ИИ

В технических и профильных вузах, таких как МГТУ им. Баумана, НИЯУ МИФИ и УрФУ, к ИИ относятся прагматично, называя его удобным инструментом. Руководители инженерных и IT-направлений подчеркивают, что нейросети не способны заменить реальные разработки, чертежи и программные продукты, по которым оценивают выпускников. В НИУ ВШЭ и Томском политехническом университете также делают ставку не на запрет технологий, а на усиление практикоориентированности, введение многоступенчатых предзащит и более плотное взаимодействие студентов со своими научными руководителями.