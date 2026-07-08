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Депутат Ким призвала поддерживать молодые стартапы по разработке ИИ

При развитии национальных технологий искусственного интеллекта «важно не допустить перекоса», при котором доступ к большим данным и мерам поддержки получат преимущественно крупные компании, отметила первый зампред комитета по информполитике.

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Меры поддержки для разработчиков моделей искусственного интеллекта должны распространяться не только на крупный бизнес, но и на молодые небольшие команды. Такое мнение высказала ТАСС первый зампред комитета Госдумы по информполитике Марина Ким («Справедливая Россия»).

«Мы считаем правильным, чтобы меры поддержки распространялись не только на крупный бизнес, но и на начинающие команды. Именно широкая предпринимательская среда создает условия для настоящей технологической конкуренции», — сказала Ким.

По ее мнению, при развитии национальных технологий ИИ «важно не допустить перекоса», при котором доступ к большим данным и мерам поддержки получат преимущественно крупные компании.

«Если речь идет о данных, на которых будут обучаться большие фундаментальные модели, необходимо заранее понимать, как будет обеспечиваться равный доступ к таким возможностям. Поддерживая национальный бизнес, важно не потерять молодые стартапы — те самые команды из “химкинских гаражей”, где тоже могут появляться сильные технологические решения», — подчеркнула депутат.

Госдума накануне приняла в первом чтении законопроект о поддержке развития технологии искусственного интеллекта. Во втором чтении законопроект будет рассмотрен на заседании 8 июля. Правительство, согласно документу, сможет определять меры господдержки разработки, внедрения, использования и применения больших фундаментальных моделей ИИ.

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