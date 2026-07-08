Депутат Ким призвала поддерживать молодые стартапы по разработке ИИ

«Если речь идет о данных, на которых будут обучаться большие фундаментальные модели, необходимо заранее понимать, как будет обеспечиваться равный доступ к таким возможностям. Поддерживая национальный бизнес, важно не потерять молодые стартапы — те самые команды из “химкинских гаражей”, где тоже могут появляться сильные технологические решения», — подчеркнула депутат.