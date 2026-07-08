Зоопсихолог рассказала, как унять ревность питомца к новому члену семьи

Если давать угощение исключительно в момент истерики или демонстративного плохого поведения, питомец быстро усвоит связь: чем хуже он себя ведёт, тем больше внимания получает. А вот если лакомство или игра появляются в те моменты, когда питомец спокойно находится рядом с новым членом семьи или проявляет к нему нейтральный интерес, это действительно помогает. Разница тонкая, но принципиальная: поощряется не сам факт присутствия, а спокойное поведение.