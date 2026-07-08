Скучно и прагматично. Швейцарцы обыграли колумбийцев и вышли в ¼ финала ЧМ

ВАШИНГТОН, 8 июля. /ТАСС/. Сборная Швейцарии после серии пенальти обыграла команду Колумбии и вышла в четвертьфинал чемпионата мира 2026 года по футболу. Швейцарцы вышли в эту стадию мирового первенства впервые за 72 года.
До этой игры определился соперник победителя пары Швейцария — Колумбия по четвертьфиналу: аргентинцы в драматичном матче одержали волевую победу над египтянами со счетом 3:2. И, кажется, голы на этом и закончились на игровой день вторника. Команды Швейцарии и Колумбии не забили голов в основное и дополнительное время, хотя имели неплохие моменты. Колумбийцы были близки к голу после удара в перекладину, а швейцарцы несколько раз выходили один на один с вратарем. Но в итоговой статистике ожидаемых голов (xG) команды даже не наиграли на два мяча — 0,35 у швейцарцев против 1,03 у колумбийцев.
Однако нулевая ничья помогла установить новый рекорд чемпионатов мира. Эта ничья без голов стала на мировом первенстве 2026 года восьмой по счету. До этого на одну меньше было зафиксировано на турнирах 1982, 2006, 20010, 2014 и 2022 годов. При этом на стадии плей-офф эта нулевая ничья стала первой и единственной на текущем турнире, еще семь ничьих были зафиксированы на групповом этапе.
Капитан и полузащитник сборной Колумбии Хамес Родригес появился на поле с первых минут. Он повторил рекорд национальной команды по количеству проведенных матчей. Игра со швейцарцами стала для него 131-й, столько же у вратаря Давида Оспины. Голкипер также был в заявке сборной Колумбии на чемпионат мира, но не провел ни одной встречи.
В серии пенальти в составе южноамериканской команды 11-метровые не реализовали Дэвинсон Санчес и Кучо Эрнандес, в первом случае футболист попал в перекладину, во втором удар отбил вратарь швейцарцев Грегор Кобель. Но при этом и у европейской сборной не смог забить с точки Мануэль Аканджи. Итоговый счет в серии пенальти — 4:3 в пользу швейцарцев, а Кобель был признан лучшим футболистом встречи.
У сборной Колумбии не сыграл нападающий «Краснодара» Джон Кордоба, в матче прошлой стадии с ганцами он получил разрыв приводящей мышцы. Однако Кордоба присутствовал на скамейке запасных. Команду Швейцарии с 2021 года возглавляет Мурат Якин, который с 2014 по 2015 год возглавлял московский «Спартак».
«Удовлетворение от плана».
Якин отметил, что в серии пенальти приняли участие все те, кто хотел это сделать. «Не думаю, что вы захотите услышать мой план на сегодняшний матч, но все сложилось именно так, как мы хотели. И это самое главное, — сказал Якин, комментарий которого приводит пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА). — Дело было не только в этом. Вначале нам нужен был опыт. Нам нужен был правильный настрой. Во втором тайме мы произвели замену, которая позволила нам еще больше контролировать игру, особенно во владении мячом. И по ходу игры мы также смогли привлечь к серии пенальти тех игроков, которых хотели. У тебя всегда есть план. Когда в конце концов все получается, это приносит еще большее удовлетворение. Конечно, сегодня нам тоже немного повезло, а это часть футбола».
Капитан и полузащитник сборной Швейцарии Гранит Джака отметил уровень поколения футболистов, добившихся такого результата. «Я думаю, что нынешнее поколение — особенное. Надеюсь, когда-нибудь мы увидим еще одно подобное, но мы долго ждали появления подобной группы, — сказал Джака. — Нас, более опытных игроков, подталкивают молодые, и в то же время мы должны подавать пример каждый божий день и в каждой игре. Конечно, мы стараемся передавать свой опыт, но прежде всего — менталитет, согласно которому даже в маленькой стране все возможно на таком уровне, в элитном футболе. От тренерского штаба до последнего игрока, мы все можем гордиться тем, чего достигли».
Швейцарцы сумели пробиться в четвертьфинал чемпионата мира в четвертый раз в истории и впервые за 72 года. Сборная Швейцарии играла на этой стадии на мировых первенствах 1934, 1938 и 1954 годов, но никогда не проходила дальше. На последних трех турнирах сборная Швейцарии завершала борьбу за титул на стадии ⅛ финала. В четвертьфинале швейцарцы сыграют против действующего победителя турнира сборной Аргентины, матч пройдет в ночь на 12 июля.