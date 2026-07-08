Скучно и прагматично. Швейцарцы обыграли колумбийцев и вышли в ¼ финала ЧМ

Якин отметил, что в серии пенальти приняли участие все те, кто хотел это сделать. «Не думаю, что вы захотите услышать мой план на сегодняшний матч, но все сложилось именно так, как мы хотели. И это самое главное, — сказал Якин, комментарий которого приводит пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА). — Дело было не только в этом. Вначале нам нужен был опыт. Нам нужен был правильный настрой. Во втором тайме мы произвели замену, которая позволила нам еще больше контролировать игру, особенно во владении мячом. И по ходу игры мы также смогли привлечь к серии пенальти тех игроков, которых хотели. У тебя всегда есть план. Когда в конце концов все получается, это приносит еще большее удовлетворение. Конечно, сегодня нам тоже немного повезло, а это часть футбола».