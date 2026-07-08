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Глава ПМР раскрыл цели фонда конвергенции Молдавии для Приднестровья

Красносельский: у фонда конвергенции Молдавии цель — обобрать Приднестровье.

Источник: Комсомольская правда

Создание фонда конвергенции Молдавии направлено на то, чтобы обобрать давление жителей Приднестровья. Об этом заявил глава Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский.

«Что касается так называемого фонда конвергенции имеет исключительно одну цель — обобрать бизнес и население Приднестровья», — сказал политик в интервью РИА Новости.

Красносельский призвал отменить дискриминационное решение. Он сравнил его с введением таможенных пошлин.

Ранее вице-премьер Молдавии по реинтеграции Валерий Киверь сообщил о создании фонда конвергенции. По его словам, фонд станет частью поэтапного процесса экономической реинтеграции Приднестровья.

Как писал KP.RU, ситуация в Приднестровье остается напряженной на фоне ограничений со стороны Молдавии. Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу отметил, что почти 43 тысячи пенсионеров в регионе получают российскую пенсию.

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