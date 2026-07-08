Мурашко: две трети медвузов подали заявки для заключений Росздравнадзора

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Почти две трети вузов, осуществляющих подготовку врачей, подали заявление в Росздравнадзор для получения заключения о соответствии требованиям для оказания образовательных услуг. Эта работа должна быть завершена до 1 сентября, сообщил ТАСС министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
В сентябре наличие заключения Росздравнадзора станет лицензионным требованием для всех образовательных организаций, где готовят медиков, без него продолжать работу будет невозможно. Соответствующие поправки в федеральное законодательство вступили в силу с 1 марта 2026 года.
«Сейчас в Росздравнадзор документы подали 93 вуза, осуществляющих подготовку врачей. Росздравнадзор их рассматривает», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Министр добавил, что документы подали пока не все учреждения, и подачу заявлений необходимо ускорить.