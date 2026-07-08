Три хабаровские семьи участвуют в финале конкурса «Это у нас семейное»

Основные испытания состоялись 6 и 7 июля. Семьям предстояло показать эрудицию, смекалку, творческий подход и умение действовать одной командой — слышать друг друга, быстро договариваться и находить решения вместе. Сегодня, 8 июля, в День семьи, любви и верности, состоится заседание Наблюдательного совета проекта и торжественная церемония награждения в Зеленом театре ВДНХ. Семьи-победители получат сертификаты на 5 миллионов рублей, которые смогут направить на покупку дома, квартиры или погашение ипотеки. Все 330 семей-финалистов отправятся в семейные путешествия.