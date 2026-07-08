Три хабаровские семьи участвуют в финале конкурса «Это у нас семейное»

Три семьи из Хабаровского края представляют регион в финале конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Испытания проходят в Москве с 5 по 8 июля, сообщили в правительстве Хабаровского края.
Перед поездкой участников торжественно проводили в аэропорту Хабаровска. В этом году край в финале представляют сразу три семейные команды: Артюшенко-Рюмкиных-Фроловых, Симаковых-Чипизубовых и Суховей. Всего это 18 человек — дети, родители, бабушки, дедушки и другие родственники.
Всего финал собрал 330 семейных команд из 85 регионов России. На площадку — в Мастерскую управления «Сенеж» — приехали больше двух тысяч человек в возрасте от 5 до 86 лет. Участники борются за 60 сертификатов по 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий.
Амурск представили сразу две команды. Первая, семья Артюшенко-Рюмкиных-Фроловых — педагогическая династия с общим стажем 74 года. Все члены семьи играют на музыкальных инструментах, а родители руководят образцовым оркестром русских народных инструментов Детской музыкальной школы Амурского района.
Вторая команда амурчан, семья Симаковых-Чипизубовых — тоже династия учителей и педагогов, общий стаж которой составляет 67 лет. В роду много многодетных семей, где воспитывают от трёх до шести детей. Участники отмечают, что дистанционный этап и полуфинал сильно сплотили их и помогли лучше узнать характер, желания и возможности каждого.
Краевую столицу в финале представляет семья Суховей. В ней воспитывают троих детей, а в конкурсную команду вошли сразу три поколения. Для хабаровчан поездка в «Сенеж» стала не только борьбой за главный приз, но и большим семейным событием.
«Мы не знаем, что нас ждёт впереди, но точно знаем: эмоции, которые привезём из Москвы, останутся с нами на всю жизнь. Главное — поддерживать, понимать и слышать друг друга», — поделились в семье Суховей.
Открытие конкурса прошло 5 июля и было посвящено Году единства народов России. Участников ждали парад-шествие, хоровод в национальных костюмах и фестиваль «Гастрономическая Россия» с блюдами разных народов страны.
Основные испытания состоялись 6 и 7 июля. Семьям предстояло показать эрудицию, смекалку, творческий подход и умение действовать одной командой — слышать друг друга, быстро договариваться и находить решения вместе. Сегодня, 8 июля, в День семьи, любви и верности, состоится заседание Наблюдательного совета проекта и торжественная церемония награждения в Зеленом театре ВДНХ. Семьи-победители получат сертификаты на 5 миллионов рублей, которые смогут направить на покупку дома, квартиры или погашение ипотеки. Все 330 семей-финалистов отправятся в семейные путешествия.
Конкурс проходит в рамках нацпроекта «Семья». Всего во втором сезоне от Хабаровского края участвовали 1 564 семьи — в общей сложности 5 149 человек. До финала дошли три команды, которые теперь борются за победу вместе с сильнейшими семейными сборными страны.