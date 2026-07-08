Леса Хабаровского края взял под охрану 41 патруль

В Хабаровском крае сегодня действует только один лесной пожар. Очаг в Аяно-Майском районе, находится в зоне контроля — на значительном удалении и под постоянным мониторингом. Площадь, пройденная огнем составляет, 49 га. Как отмечают в министерстве лесного хозяйства и переработки края, количество возгораний сократилось, но в регионе продолжает действовать особый противопожарный режим, который запрещает использование открытого огня, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«За прошлую неделю было зарегистрировано три лесных пожара. Обстановку контролирует 41 патрульная группа. В целом благодаря усиленному наблюдению и оперативной работе лесопожарных служб число зарегистрированных возгораний за прошлую неделю сократилось в три раза, если сравнивать с периодом с 22 по 28 июня», — подчеркнул министр лесного хозяйства и лесопереработки края Андрей Самойлов.
На прошлой неделе лесные пожары потушены в Аяно-Майском и Верхнебуреинском районах. Их площадь составила около 158 га, а причиной стали «сухие грозы». К ликвидации были привлечены 54 сотрудника дальневосточной авиабазы и 4 единицы техники. На этой неделе силами лесопожарных групп был ликвидирован третий очаг в Советско-Гаванском районе. Его площадь составила 11 га, на тушении было задействовано 13 специалистов. Переходов лесных пожаров на территорию земель иных категорий не допущено.
«Ежедневный мониторинг, патрулирование территорий и применение беспилотных летательных аппаратов позволяют своевременно выявить, локализовать и ликвидировать очаги на ранних стадиях», — отметил Андрей Самойлов.
Добавим, за неделю с 29 июня по 5 июля также потушено 4 ландшафтных пожара в Хабаровском районе, Комсомольске-на-Амуре и районе имени Лазо. Были задействованы 17 человек личного состава противопожарной службы края и 4 единицы техники. На сегодняшний день ландшафтных пожаров не зафиксировано. Также нет подтоплений.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что на территории Охотского округа, Аяно-Майского и местами Комсомольского районов установился IV (высокий) класс пожарной опасности. В остальных районах региона сохраняются 1−3 классы пожарной опасности.