Леса Хабаровского края взял под охрану 41 патруль

На прошлой неделе лесные пожары потушены в Аяно-Майском и Верхнебуреинском районах. Их площадь составила около 158 га, а причиной стали «сухие грозы». К ликвидации были привлечены 54 сотрудника дальневосточной авиабазы и 4 единицы техники. На этой неделе силами лесопожарных групп был ликвидирован третий очаг в Советско-Гаванском районе. Его площадь составила 11 га, на тушении было задействовано 13 специалистов. Переходов лесных пожаров на территорию земель иных категорий не допущено.