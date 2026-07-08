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Хабаровский край вошел в тройку лидеров по низкой безработице в России

По данным Росстата за первый квартал 2026 года, уровень безработицы в регионе составил всего 1%. Это третий показатель в стране — вместе с ХМАО и Калужской областью. Меньше только в Новгородской (0,7%) и Нижегородской (0,9%) областях. Зарегистрированная безработица в крае — 0,2%. В комитете по труду это связывают с высоким спросом на кадры и грамотной.

По данным Росстата за первый квартал 2026 года, уровень безработицы в регионе составил всего 1%. Это третий показатель в стране — вместе с ХМАО и Калужской областью. Меньше только в Новгородской (0,7%) и Нижегородской (0,9%) областях. Зарегистрированная безработица в крае — 0,2%. В комитете по труду это связывают с высоким спросом на кадры и грамотной работой с соискателями. Среди регионов Дальнего Востока Хабаровский край — абсолютный лидер.