Хабаровский край вошел в тройку лидеров по низкой безработице в России

По данным Росстата за первый квартал 2026 года, уровень безработицы в регионе составил всего 1%. Это третий показатель в стране — вместе с ХМАО и Калужской областью. Меньше только в Новгородской (0,7%) и Нижегородской (0,9%) областях. Зарегистрированная безработица в крае — 0,2%. В комитете по труду это связывают с высоким спросом на кадры и грамотной работой с соискателями. Среди регионов Дальнего Востока Хабаровский край — абсолютный лидер.