Пропавшую мать погибшей девочки из Ачинска нашли в другом городе Сибири

Как сообщалось ранее, 27 июня женщина вместе с 5-летней дочерью ушла из своей квартиры на улице Красной Звезды в Ачинске в неизвестном направлении и пропала. В ходе поисковых мероприятий через несколько дней на железнодорожной насыпи около улицы 5 Июля Ачинска обнаружили тело девочки без признаков жизни. Сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины ее смерти. Расследование уголовного дела продолжается.