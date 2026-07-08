Пропавшую мать погибшей девочки из Ачинска нашли в другом городе Сибири

Пропавшую 10-дней назад 32-летнюю жительницу Ачинска обнаружили в Новосибирске. В ближайшее время женщину доставят в Красноярск для проведения с ней следственных действий.
Об этом сообщили в региональных СК и МВД: «7 июля в результате грамотно организованных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий с использованием программного комплекса с видеоаналитикой следователями и криминалистами краевого СК при взаимодействии с оперативниками МО МВД “Ачинский”, уголовного розыска ГУ МВД по Красноярскому краю и по Новосибирской области было установлено местонахождение пропавшей женщины в городе Новосибирск».
Как сообщалось ранее, 27 июня женщина вместе с 5-летней дочерью ушла из своей квартиры на улице Красной Звезды в Ачинске в неизвестном направлении и пропала. В ходе поисковых мероприятий через несколько дней на железнодорожной насыпи около улицы 5 Июля Ачинска обнаружили тело девочки без признаков жизни. Сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины ее смерти. Расследование уголовного дела продолжается.