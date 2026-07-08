В полиции напомнили об ответственности за нападения на стражей порядка и оскорбления

В Красноярском крае суды вынесли несколько приговоров по делам об оскорблении представителей власти и применении насилия к сотрудникам полиции. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.
В Железногорске нетрезвый мужчина ругался матом, приставал к прохожим и не реагировал на замечания полицейских. Затем он ударил одного из сотрудников. Суд назначил ему штраф 20 тыс. рублей. Также мужчина выплатил потерпевшему 40 тыс. рублей компенсации морального вреда.
В Краснотуранском районе местного жителя осудили после вызова о домашнем насилии. По данным полиции, он встретил сотрудников с топором в руках. После предупредительного выстрела мужчина сдался. Суд назначил ему 2 года 6 месяцев принудительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства. Также с него взыскали 50 тыс. рублей в пользу полицейского.
В Большемуртинском районе мужчина во время оформления материалов вел себя агрессивно, ругался, пытался драться и ударил сотрудника полиции. Ему назначили 2 года 6 месяцев лишения свободы условно и обязали выплатить 25 тыс. рублей морального вреда.
В Кежемском районе мужчина ударил полицейского во время пресечения административного правонарушения. Суд назначил ему штраф 30 тыс. рублей и взыскал 10 тыс. рублей компенсации.
В МВД напомнили, что оскорбление представителей власти и применение насилия в отношении них влечет уголовную ответственность.