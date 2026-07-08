В полиции напомнили об ответственности за нападения на стражей порядка и оскорбления

В Краснотуранском районе местного жителя осудили после вызова о домашнем насилии. По данным полиции, он встретил сотрудников с топором в руках. После предупредительного выстрела мужчина сдался. Суд назначил ему 2 года 6 месяцев принудительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства. Также с него взыскали 50 тыс. рублей в пользу полицейского.