Участок федеральной трассы А‑375 в Хабаровском районе расширят до четырёх полос

В Тополево завершен основной этап ремонта одной половины моста через пруд. После обустройства по ней пустят транспорт, что позволит переключить потоки и продолжить работы на второй половине. В районе Сергеевки продолжают создавать слои дорожной одежды, в том числе на примыканиях к трассе.