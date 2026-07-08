Участок федеральной трассы А‑375 в Хабаровском районе расширят до четырёх полос

Капитальный ремонт федеральной трассы А-375 «Хабаровск — Находка» на отрезке с 5-го по 25-й км вступил в активную фазу. Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», на сегодня нижний слой асфальтобетонного покрытия уже уложен на 10 километрах дороги.
По информации ФКУ ДСД «Дальний Восток», в селе Восточное стартовала отсыпка насыпи для подземного пешеходного перехода. Этот объект стал ключевым нововведением: изначально проектом он не предусматривался, но после многочисленных обращений жителей, чьи дети ежедневно пересекают трассу, дорожники оперативно скорректировали планы. Строительство перехода позволит полностью исключить выход пешеходов на проезжую часть и значительно повысить безопасность на этом участке.
Параллельно идут работы на искусственных сооружениях. На мостах через реки Черная и Грязная ведется устройство мостового полотна под будущую укладку асфальта.
В Тополево завершен основной этап ремонта одной половины моста через пруд. После обустройства по ней пустят транспорт, что позволит переключить потоки и продолжить работы на второй половине. В районе Сергеевки продолжают создавать слои дорожной одежды, в том числе на примыканиях к трассе.
В рамках капремонта также запланированы переустройство инженерных коммуникаций и линий связи, строительство четырех разворотных петель, монтаж шумозащитных экранов и систем электроосвещения. Главное преобразование — расширение дороги до четырех полос с установкой металлического барьерного ограждения по оси.
Ввод объекта в эксплуатацию намечен на октябрь 2027 года.