Свыше 40 патрулей контролируют пожарную обстановку в Хабаровском крае

Сегодня в Хабаровском крае действует только один лесной пожар: в Аяно-Майском районе, на значительном расстоянии от населенных пунктов, поэтому пока за ним ведется только наблюдение. На данный момент огонь уже охватил территорию площадью в 49 гектаров. В целом ситуация с лесными пожарами в Хабаровском крае стабилизировалась. Так, на прошлой неделе в регионе было зафиксировано только три природных пожара, что в три раза меньше, чем неделей раньше. За ситуацией в лесах края следят участники 41 патрульной группы. Так, на прошлой неделе были потушены лесные пожары в Верхнебуреинском и Аяно-Майском районах. Суммарная площадь возгораний составила почти 158 гектаров, а возникли они из-за «сухих гроз». В их тушении участвовали 54 человека и четыре единицы техники. Уже на этой неделе лесопожарные группы потушили еще один пожар в Советско-Гаванском районе, площадь которого составляла 11 гектаров. В его тушении были задействованы 13 человек. При этом пожарные не допустили перехода огня с лесного фонда на другие территории. Кроме того, на минувшей неделе были потушены четыре ландшафтных пожара в Хабаровском и имени Лазо районах, а также в Комсомольске-на-Амуре. В их ликвидации участвовали 17 человек и четыре единицы техники. Сейчас ландшафтных пожаров в Хабаровском крае нет.