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CNN: Хегсет планирует совершить визит в Израиль

Министр войны Соединённых Штатов Пит Хегсет планирует совершить свой первый визит в Израиль для «снятия обеспокоенности по F-35», сообщает CNN.

Источник: Аргументы и факты

Министр войны Соединённых Штатов Пит Хегсет планирует совершить свой первый визит в Израиль, сообщает CNN.

Телеканал ссылается на информацию, полученную от источников. По их словам, Хегсет посетит Израиль для «снятия обеспокоенности по F-35». Речь идёт об «обеспокоенности Тель-Авива по поводу возможной продажи Турции истребителей F-35».

«Одной из целей визита было смягчить обеспокоенность Израиля по поводу возможной продажи Турции новейших истребителей-невидимок F-35», — говорится в сообщении.

В материале сказано, что шеф Пентагона встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и министром обороны Исраэлем Кацем.

Напомним, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп прибыл в Анкару для участия в саммите Североатлантического альянса, который проходит 7−8 июля. Он рассказал, что США ещё предстоит принять решение, касающееся перспективы передачи Турции истребителей F-35.

Кроме того, Трамп заявил, что испытывает разочарование в НАТО и, скорее всего, пропустил бы саммит альянса, если бы он проходил в Турции. По его словам, Анкара внесла значительный вклад в усилия по завершению конфликта с Ираном.

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