CNN: Хегсет планирует совершить визит в Израиль

Министр войны Соединённых Штатов Пит Хегсет планирует совершить свой первый визит в Израиль, сообщает CNN.
Телеканал ссылается на информацию, полученную от источников. По их словам, Хегсет посетит Израиль для «снятия обеспокоенности по F-35». Речь идёт об «обеспокоенности Тель-Авива по поводу возможной продажи Турции истребителей F-35».
«Одной из целей визита было смягчить обеспокоенность Израиля по поводу возможной продажи Турции новейших истребителей-невидимок F-35», — говорится в сообщении.
В материале сказано, что шеф Пентагона встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и министром обороны Исраэлем Кацем.
Напомним, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп прибыл в Анкару для участия в саммите Североатлантического альянса, который проходит 7−8 июля. Он рассказал, что США ещё предстоит принять решение, касающееся перспективы передачи Турции истребителей F-35.
Кроме того, Трамп заявил, что испытывает разочарование в НАТО и, скорее всего, пропустил бы саммит альянса, если бы он проходил в Турции. По его словам, Анкара внесла значительный вклад в усилия по завершению конфликта с Ираном.