США нанесли мощные удары по Ирану: ранены несколько человек

Американские военные нанесли ответные удары по Ирану. Атака на ряд объектов совершена после инцидентов в Ормузском проливе. Командование США утверждает, что Тегеран ударил по трем суднам в подконтрольных ему водах. Ночные атаки США были мощнее всех предыдущих, сообщает NBC News со ссылкой на американского чиновника.
По его версии, удары нанесены с применением самолетов ВВС и тактической авиации ВМС США. Известно также, что несколько человек получили ранения.
«Американский чиновник описал военные удары США по Ирану как более масштабные, чем предыдущие ответные удары», — говорится в статье.
США обвинили Тегеран в нарушении режима прекращения огня. Военные до начала ударов по Ирану предупредили о готовящемся мощном ответе. Командование США осудило Тегеран за действия в Ормузском проливе 7 июля.