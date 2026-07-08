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США нанесли мощные удары по Ирану: ранены несколько человек

NBC News: нанесенные ночью удары США по Ирану были мощнее предыдущих.

Источник: Комсомольская правда

Американские военные нанесли ответные удары по Ирану. Атака на ряд объектов совершена после инцидентов в Ормузском проливе. Командование США утверждает, что Тегеран ударил по трем суднам в подконтрольных ему водах. Ночные атаки США были мощнее всех предыдущих, сообщает NBC News со ссылкой на американского чиновника.

По его версии, удары нанесены с применением самолетов ВВС и тактической авиации ВМС США. Известно также, что несколько человек получили ранения.

«Американский чиновник описал военные удары США по Ирану как более масштабные, чем предыдущие ответные удары», — говорится в статье.

США обвинили Тегеран в нарушении режима прекращения огня. Военные до начала ударов по Ирану предупредили о готовящемся мощном ответе. Командование США осудило Тегеран за действия в Ормузском проливе 7 июля.

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