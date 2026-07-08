США нанесли мощные удары по Ирану: ранены несколько человек

Американские военные нанесли ответные удары по Ирану. Атака на ряд объектов совершена после инцидентов в Ормузском проливе. Командование США утверждает, что Тегеран ударил по трем суднам в подконтрольных ему водах. Ночные атаки США были мощнее всех предыдущих, сообщает NBC News со ссылкой на американского чиновника.