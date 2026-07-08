Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Епископ УПЦ Гедеон: Зеленский обещал принять православие и не сделал этого

Владимир Зеленский совершает безумные поступки, идя «по нарастающей своих грехов», добавил бывший наместник Десятинного монастыря в Киеве.

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Владимир Зеленский в период предвыборной кампании на Украине обещал принять православие, но этого не сделал, он — клятвопреступник. Об этом в беседе с ТАСС заявил бывший наместник Десятинного монастыря в Киеве, епископ Украинской православной церкви (УПЦ) на покое Гедеон (Харон).

«Чтобы понять Зеленского, надо начать с самого главного — что может сказать доброго клятвопреступник? Он, если говорить простыми словами, клятвопреступник. Когда он шел на выборы — жена его православная, и дети были крещены в православной церкви, канонической, — он тогда сказал: “Если я стану президентом, так Богу будет угодно, я приму православие и буду просить, чтобы вы совершили надо мной таинство крещения”. И этого не сделал», — сказал епископ.

Он отметил, что Зеленский совершает безумные поступки, идя «по нарастающей своих грехов».

Полный текст интервью будет опубликован в 12:00 мск.