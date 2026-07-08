Епископ УПЦ Гедеон: Зеленский обещал принять православие и не сделал этого

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Владимир Зеленский в период предвыборной кампании на Украине обещал принять православие, но этого не сделал, он — клятвопреступник. Об этом в беседе с ТАСС заявил бывший наместник Десятинного монастыря в Киеве, епископ Украинской православной церкви (УПЦ) на покое Гедеон (Харон).
«Чтобы понять Зеленского, надо начать с самого главного — что может сказать доброго клятвопреступник? Он, если говорить простыми словами, клятвопреступник. Когда он шел на выборы — жена его православная, и дети были крещены в православной церкви, канонической, — он тогда сказал: “Если я стану президентом, так Богу будет угодно, я приму православие и буду просить, чтобы вы совершили надо мной таинство крещения”. И этого не сделал», — сказал епископ.
Он отметил, что Зеленский совершает безумные поступки, идя «по нарастающей своих грехов».
Полный текст интервью будет опубликован в 12:00 мск.