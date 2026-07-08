Епископ УПЦ Гедеон: Зеленский обещал принять православие и не сделал этого

«Чтобы понять Зеленского, надо начать с самого главного — что может сказать доброго клятвопреступник? Он, если говорить простыми словами, клятвопреступник. Когда он шел на выборы — жена его православная, и дети были крещены в православной церкви, канонической, — он тогда сказал: “Если я стану президентом, так Богу будет угодно, я приму православие и буду просить, чтобы вы совершили надо мной таинство крещения”. И этого не сделал», — сказал епископ.