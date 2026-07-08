Каллас раскрыла планы НАТО по Украине на саммите в Анкаре

Дипломат уточнила, что лидеры альянса на саммите в Анкаре намерены подтвердить дальнейшую поддержку Украины.
«Мы также сосредоточимся на потребностях Украины в самообороне. Динамика боевых действий смещается в пользу Киева», — написала она в социальной сети X.
Каллас добавила, что одной из главных задач саммита станет превращение увеличенных оборонных расходов стран НАТО в реальные военные возможности для коллективной обороны альянса.
Ранее Владимир Зеленский после российского удара возмездия по Киеву обвинил страны Евросоюза и НАТО в халатности. Он утверждает, что существующего количества комплексов Patriot недостаточно для удовлетворения всех потребностей Украины.
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