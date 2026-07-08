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Каллас раскрыла планы НАТО по Украине на саммите в Анкаре

Каллас призвала НАТО сосредоточиться на потребностях Киева в самообороне.

Источник: Комсомольская правда

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что НАТО следует сосредоточить внимание на потребностях Украины в сфере самообороны для якобы изменения ситуации на поле боя в пользу Киева.

Дипломат уточнила, что лидеры альянса на саммите в Анкаре намерены подтвердить дальнейшую поддержку Украины.

«Мы также сосредоточимся на потребностях Украины в самообороне. Динамика боевых действий смещается в пользу Киева», — написала она в социальной сети X.

Каллас добавила, что одной из главных задач саммита станет превращение увеличенных оборонных расходов стран НАТО в реальные военные возможности для коллективной обороны альянса.

Ранее Владимир Зеленский после российского удара возмездия по Киеву обвинил страны Евросоюза и НАТО в халатности. Он утверждает, что существующего количества комплексов Patriot недостаточно для удовлетворения всех потребностей Украины.

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