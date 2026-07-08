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Хабаровский край попал в число регионов-лидеров по поддержке экспортеров

Об этом заявила директор Российского экспортного центра Вероника Никишина в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. В частности, она высоко оценила внедрение в Хабаровском крае регионального экспортного стандарта. Региональный экспортный стандарт — это набор готовых решений и льгот для предприятий, который упрощает их работу на внешних рынках. Хабаровский край вошел в число лидеров по.

Об этом заявила директор Российского экспортного центра Вероника Никишина в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. В частности, она высоко оценила внедрение в Хабаровском крае регионального экспортного стандарта. Региональный экспортный стандарт — это набор готовых решений и льгот для предприятий, который упрощает их работу на внешних рынках. Хабаровский край вошел в число лидеров по его внедрению вместе с Москвой, Санкт-Петербургом, Татарстаном, Башкортостаном, Амурской и Московской областями. Как подчеркнул губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин, местный бизнес получает реальную помощь в виде субсидий, упрощения различных бюрократических процедур и консультаций, что позволяет предпринимателям создавать новые рабочие места, платить сотрудникам хорошую зарплату и модернизировать свои производства. «Хабаровские товары должны знать и уважать во всем мире. Поэтому помощь экспортным предприятиям мы будем наращивать», — заключил Дмитрий Демешин.