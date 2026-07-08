Молодежные отряды из 7 дальневосточных регионов приняли участие в военно-тактической игре на полигоне «Восточный экспресс»

В Хабаровском крае продолжается окружной этап Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Так, на полигоне «Восточный экспресс» 7 молодежных отрядов бойцов от 18 до 23 лет приняли участие в военно-тактической игре. В полевых условиях отряды по 10 человек несли гарнизонную службу, совершали комбинированный марш и проходили испытания по условно-военным ролям. Участники учились командной работе, быстрому принятию решений в экстренных условиях и эффективному использованию современных технологий, таких как GPS, цифровые карты и симуляторы БПА. «Площадки, на которых проходит “Зарница 2.0”, изначально профилированы для военной подготовки, работать максимально комфортно. На полигоне “Восточный” меня поразил масштаб. Площадка новая, только сдана. И ребятам здесь тоже очень нравится. Они большие молодцы — показывают высокие результаты», — отметил главный судья окружного этапа игры «Зарница 2.0» Александр Ананьев. Соревнования завершились финальным боем. Отряды из регионов объединились в армии — «Север» и «Юг», которые вели борьбу за контроль над условным центром обработки данных. Судьи оценивали скорость выполнения задач, тактическую гибкость отрядов, их слаженность и умение быстро адаптироваться к меняющейся обстановке. Победу одержала армия «Юг», состоящая из отрядов «Воин-ЯПК» из Республики Саха, «АПК-Рота1» из Амурской области, «Феникс СПК» из Приморья и «Вымпел воин» из Камчатского края. Победители окружной «Зарницы 2.0» представят ДФО на Всероссийском этапе.