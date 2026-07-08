Россиянин Плотников выиграл юниорский ЧМ по тяжелой атлетике

ТАСС, 8 июля. Россиянин Сергей Плотников стал победителем чемпионата мира по тяжелой атлетике среди юниоров (среди спортсменов до 17 лет). Турнир проходит в Колумбии.
В весовой категории до 65 кг Плотников показал результат 122 кг в рывке и 153 в толчке, набрав в сумме двоеборья 275 кг. Второе место занял представитель Венесуэлы Давид Линарес (123+151, 274), третье — грузин Георгий Кинкладзе (120+144, 264).
Чемпионат мира в Колумбии завершится 11 июля. Российские спортсмены выступают на турнире с флагом и гимном.
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