Швейцария по пенальти победила Колумбию и вышла в четвертьфинал ЧМ-2026

Швейцарская сборная одержала победу над командой Колумбии в серии пенальти и вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу 2026 года.
Основное и дополнительное время завершились нулевой ничьей. Команды так и не смогли забить ни одного мяча. Все решилось в серии пенальти, где швейцарцы были точнее — 4:3.
В четвертьфинале они сыграют с действующим чемпионом мира Аргентиной. Матч пройдет 12 июля в Канзас-Сити.
Ранее форвард сборной Египта по футболу Мостафа Зико раскритиковал судейство матча ⅛ финала чемпионата мира, в котором его команда уступила Аргентине. Игра состоялась 7 июля в Атланте и завершилась победой сборной Аргентины со счетом 3:2. До 79-й минуты египтяне вели 2:0. На 58-й минуте главный арбитр Франсуа Летексье отменил гол Зико, зафиксировав нарушение правил со стороны Марвана Аттии в начале результативной атаки.
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси расплакался после победы над командой Египта в матче за выход в ¼ финала чемпионата мира по футболу.