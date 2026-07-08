Хабаровскую компанию «Мерилен» вновь поймали на нарушении

«В результате анализа сведений, размещенных в компоненте “Меркурий” ФГИС “ВетИС”, установлено, что уполномоченным лицом ООО “Мерилен” (г. Хабаровск) оформлен ветеринарный сопроводительный документ на производство мясных полуфабрикатов. При этом в информационной системе указано недостаточное для их выработки количество сырья. В частности, 24 февраля был оформлен ВСД на 4,4 т пельменей 4 видов, мясо-капустных колдунов, ромштексов и блинчиков с ветчиной и сыром. В качестве сырья для данной продукции использовалось 822 кг мясного фарша, свиного жира, куриной грудки, говядины, свинины, сыра и яиц», — говорится в сообщении.