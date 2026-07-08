Хабаровскую компанию «Мерилен» вновь поймали на нарушении

В Хабаровском крае с помощью компонента «Меркурий» установлено производство более 4 тонн мясных полуфабрикатов из недостаточного объема сырья. Приморским межрегиональным управлением Россельхознадзора предприятию объявлено предостережение, сообщает пресс-служба Управления.
«В результате анализа сведений, размещенных в компоненте “Меркурий” ФГИС “ВетИС”, установлено, что уполномоченным лицом ООО “Мерилен” (г. Хабаровск) оформлен ветеринарный сопроводительный документ на производство мясных полуфабрикатов. При этом в информационной системе указано недостаточное для их выработки количество сырья. В частности, 24 февраля был оформлен ВСД на 4,4 т пельменей 4 видов, мясо-капустных колдунов, ромштексов и блинчиков с ветчиной и сыром. В качестве сырья для данной продукции использовалось 822 кг мясного фарша, свиного жира, куриной грудки, говядины, свинины, сыра и яиц», — говорится в сообщении.
Технологические процессы производства мясных полуфабрикатов не позволяют выработать такое количество готовой продукции из сырья этого веса. Оформление производственных ветеринарных сопроводительных документов на пищевую продукцию, изготовленную из недостаточного количества сырья, могут свидетельствовать об использовании изготовителем сырья неизвестного происхождения и качества, установить прослеживаемость которого невозможно.
Всего с начала текущего года в Хабаровском крае объявлено 285 предостережений по нарушениям, выявленным с помощью анализа сведений в компоненте «Меркурий».
Напомним, ранее ИА AmurMedia сообщало, что Микояновский комбинат отсудил у хабаровской компании «Мерилен» 1,3 млн за незаконное использование товарного знака «Ням-Ням». Спор возник после того, как правообладатель обнаружил в продаже пельмени от фирмы «Мерилен» под похожим названием.