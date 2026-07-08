Трех кабанят, сутки просидевших колодце, спасли в Приморье

На минувших выходных в Славянке (Хасанский округ) три детеныша дикого кабана провалились в колодец напротив завода «Славянский-2000» — деревянный настил не выдержал. Жители услышали странные звуки и вызвали спасателей. Двух детенышей подняли сразу — они сопротивлялись, но операция прошла успешно. Третий забился в сливную трубу. Его решили выманить едой: когда кабаненок вышел поживиться, трубу заблокировали и достали зверька на поверхность. Врач осмотрел детенышей, с ними все в порядке. Всех троих выпустили в лес. Источник: администрация Хасанского округа gubernia.com/wp-content/uploads/2026/07/кабаны.mp4