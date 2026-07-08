Спасатель объяснил, как защитить себя, питомца, дом от дыма из-за лесных пожаров

«Конечно, можно закрываться влажными тканями и развешивать их на окнах, но на 100% это дым не уберёт и создаёт дискомфорт в квартире: вместо красивых штор у вас висят мокрые простыни, которые собирают на себя гарь. Но, повторюсь, это лишь временная мера, а не панацея», — добавил собеседник Life.ru.