В ОП предложили ввести спецзнак для умеющих оказывать первую помощь водителей

По словам эксперта, это может быть, например, разрешение парковки на месте для инвалидов. «Если будут дополнительные бонусы, то в этом направлении можно развиваться.. Я уверен, что все, кто только что сдал экзамен на знание ПДД, в том числе и медицину, не смогут оказать первую помощь. Для этого требуются дополнительные знания», — подчеркнул эксперт.