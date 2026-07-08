В ОП предложили ввести спецзнак для умеющих оказывать первую помощь водителей

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Углубленное изучение навыков оказания первой медицинской помощи при ДТП должно быть введено для желающих водителей, а чтобы их поощрить — надо ввести специальный знак на автомобиль и предоставить некоторые преференции. Такое мнение высказал ТАСС член Общественной палаты (ОП) РФ, вице-председатель движения «Комитет по защите прав автовладельцев» Александр Холодов.
«Не уверен, что каждого надо этому учить [навыкам оказания первой помощи при ДТП].. Стоит подумать, что если вместо того, чтобы тысячу водителей обучить поверхностным знаниям, может лучше сто обучить оказывать первую помощь на уровне медсестры», — сказал Холодов.
Он отметил, что в таком случае надо «разрешить какой-нибудь знак, условно, “врач второй степени”, ввести его в ПДД и для тех, кто эти знаки размещает, продумать какие-то привилегии».
По словам эксперта, это может быть, например, разрешение парковки на месте для инвалидов. «Если будут дополнительные бонусы, то в этом направлении можно развиваться.. Я уверен, что все, кто только что сдал экзамен на знание ПДД, в том числе и медицину, не смогут оказать первую помощь. Для этого требуются дополнительные знания», — подчеркнул эксперт.
Как считает Холодов, эти навыки, даже на уровне экзаменационных билетов, непонятны простому водителю. «Потому что там достаточно профессиональные навыки отрабатываются, поэтому их или надо упрощать, чтобы простой водитель не настолько глубоко в это погружался, или надо нормально этому учить», — заключил член ОП.