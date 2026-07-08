«Заплатили свыше 200 тысяч рублей». В Новосибирске заправщик АЗС раскрыл реальный заработок в разгар топливного кризиса

По словам собеседника, за последний месяц ему удалось заработать свыше 200 тысяч рублей. Однако такая цифра — результат не стандартной смены, а почти круглосуточной работы. Как пояснил заправщик «Газпромнефти» на ул. Лазурной Антон, его доход вырос почти в три раза, но только при условии, что сотрудник берет смены по 18 часов и выходит на работу шесть дней в неделю.