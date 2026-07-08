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«Заплатили свыше 200 тысяч рублей». В Новосибирске заправщик АЗС раскрыл реальный заработок в разгар топливного кризиса

Пока одни новосибирцы обсуждают рост цен на бензин, другие на этом неплохо зарабатывают. Корреспондент Сиб.фм пообщался с сотрудником одной из автозаправочных станций города, который рассказал о неожиданной стороне топливного кризиса — резком скачке зарплат у заправщиков.

Источник: Сиб.фм

По словам собеседника, за последний месяц ему удалось заработать свыше 200 тысяч рублей. Однако такая цифра — результат не стандартной смены, а почти круглосуточной работы. Как пояснил заправщик «Газпромнефти» на ул. Лазурной Антон, его доход вырос почти в три раза, но только при условии, что сотрудник берет смены по 18 часов и выходит на работу шесть дней в неделю.

«Не все идут на такой график, это физически тяжело. Но тем, кому сейчас реально нужны деньги, я советую брать больше смен. Шанс заработать есть, и он реальный», — поделился работник АЗС.

Он также отметил, что помимо основной ставки, существенную прибавку к кошельку дают чаевые. Водители, уставшие стоять в очередях или просто сочувствующие непростой работе персонала, оставляют заправщикам от 500 до 3000 рублей за смену суммарно. И это — чистый бонус сверх официальной зарплаты.

Напомним, что на фоне дефицита топлива и ажиотажного спроса в Новосибирской области многие АЗС были вынуждены вводить ограничения по отпуску бензина и увеличивать время работы.

Сиб.фм ведёт онлайн-мониторинг о ситуации с бензином в Новосибирской области.