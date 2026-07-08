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В Новосибирске названы АЗС с огромными очередями

В Новосибирске уже почти неделю сохраняется напряженная ситуация с топливом.

Источник: Сиб.фм

На многих заправках бензин отпускают с ограничением — не более 30 литров одному покупателю. При этом очереди у АЗС по-прежнему остаются, а в отдельных районах некоторые виды топлива полностью отсутствуют.

Жители Шлюза и Академгородка сообщают, что на местных заправках сейчас нет бензина. Также очереди утром 7 июля наблюдались на Гусинобродском шоссе — несколько десятков автомобилей ожидали заправки.

В некоторых местах ситуация постепенно улучшается. Например, на улице Фрунзе автомобилисты рассказали, что смогли заправиться менее чем за час, хотя несколькими днями ранее ожидание занимало около трех часов.

Из-за скопления машин у отдельных АЗС возникли заторы. Пользователи 2ГИС сообщили о пробке в районе Димитровского моста, где автомобилисты создавали сложности для движения.

На заправке «Татнефть» на Владимировской очередей нет, однако причиной стало отсутствие бензина АИ-95. Сотрудники станции сообщили, что поставку ожидают в ближайшее время. Бензин АИ-92 там продают по 124 рубля за литр.