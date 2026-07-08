В Новосибирске названы АЗС с огромными очередями

На многих заправках бензин отпускают с ограничением — не более 30 литров одному покупателю. При этом очереди у АЗС по-прежнему остаются, а в отдельных районах некоторые виды топлива полностью отсутствуют.
Жители Шлюза и Академгородка сообщают, что на местных заправках сейчас нет бензина. Также очереди утром 7 июля наблюдались на Гусинобродском шоссе — несколько десятков автомобилей ожидали заправки.
В некоторых местах ситуация постепенно улучшается. Например, на улице Фрунзе автомобилисты рассказали, что смогли заправиться менее чем за час, хотя несколькими днями ранее ожидание занимало около трех часов.
Из-за скопления машин у отдельных АЗС возникли заторы. Пользователи 2ГИС сообщили о пробке в районе Димитровского моста, где автомобилисты создавали сложности для движения.
На заправке «Татнефть» на Владимировской очередей нет, однако причиной стало отсутствие бензина АИ-95. Сотрудники станции сообщили, что поставку ожидают в ближайшее время. Бензин АИ-92 там продают по 124 рубля за литр.