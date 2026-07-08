В Новосибирске опубликованы цены на бензин в период топливного коллапса

На независимых заправках цена АИ-92 выросла до 130 рублей за литр, а стоимость АИ-95 варьируется от 140 до 190 рублей. При этом на крупных сетевых АЗС топливо можно найти по цене около 63−79 рублей, однако там сохраняются большие очереди.