Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске опубликованы цены на бензин в период топливного коллапса

В период топливного кризиса в Новосибирске стоимость бензина на разных АЗС начала заметно отличаться.

Источник: Сиб.фм

На независимых заправках цена АИ-92 выросла до 130 рублей за литр, а стоимость АИ-95 варьируется от 140 до 190 рублей. При этом на крупных сетевых АЗС топливо можно найти по цене около 63−79 рублей, однако там сохраняются большие очереди.

Эксперты связывают рост цен с нехваткой бензина на рынке. При сокращении предложения и сохранении высокого спроса стоимость топлива закономерно увеличивается.

Крупные сети чаще сохраняют более низкие цены благодаря стабильным поставкам и регулированию стоимости. Независимые АЗС сильнее зависят от закупочных цен, поэтому при дефиците быстрее повышают тарифы.