Массовые задержки рейсов произошли в новосибирском аэропорту Толмачево

Рейсы из Иркутска (S7 5228), Читы (S7 5224), Антальи (ZF 448) и Благовещенска (S7 5210) перенесены на срок от 25 минут до нескольких часов. В частности, рейс из Мирного S7 5242 задерживается с 12:15 до 14:25, а из Иркутска S7 5234 — с 17:25 до 20:00. Вечерний рейс из Краснодара S7 5116 сдвинут с 22:10 на 23:50.