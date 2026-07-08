Пенсионеров предупредили о новой схеме мошенничества с июльскими надбавками

Мошенники начали обманывать пенсионеров, рассказывая об «ошибках» начисления надбавок к выплатам. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.
Аферисты звонят и представляются сотрудниками Соцфонда России или банков. Гражданам сообщают о якобы ошибках при начислении июльских надбавок к пенсиям.
Позже злоумышленники пытаются убедить пожилых людей в необходимости срочно подтвердить персональные данные, предоставить реквизиты банковских карт или назвать коды из СМС.
Для усиления давления мошенники ссылаются на несуществующие новые указы и создают ощущение срочности. Специалисты рекомендуют при подозрениях обмана обращаться в официальные организации.
Ранее KP.RU сообщал, чтобы избежать сложностей с наследством и не стать жертвой мошенников, пожилые люди все чаще переписывают квартиры на детей и внуков. Юрист Василий Неделько объяснил, почему этого делать не стоит.