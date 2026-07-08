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Пенсионеров предупредили о новой схеме мошенничества с июльскими надбавками

Мошенники обманывают пенсионеров под предлогом ошибки при начислении надбавок.

Источник: Комсомольская правда

Мошенники начали обманывать пенсионеров, рассказывая об «ошибках» начисления надбавок к выплатам. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.

Аферисты звонят и представляются сотрудниками Соцфонда России или банков. Гражданам сообщают о якобы ошибках при начислении июльских надбавок к пенсиям.

Позже злоумышленники пытаются убедить пожилых людей в необходимости срочно подтвердить персональные данные, предоставить реквизиты банковских карт или назвать коды из СМС.

Для усиления давления мошенники ссылаются на несуществующие новые указы и создают ощущение срочности. Специалисты рекомендуют при подозрениях обмана обращаться в официальные организации.

Ранее KP.RU сообщал, чтобы избежать сложностей с наследством и не стать жертвой мошенников, пожилые люди все чаще переписывают квартиры на детей и внуков. Юрист Василий Неделько объяснил, почему этого делать не стоит.