В Омском аэропорту задерживаются четыре рейса и отменены два вылета в Астану

Рейс авиакомпании «Победа» в московский Шереметьево должен был отправиться в 5:10, однако его перенесли на 10:55. Вылет самолёта авиакомпании «Россия» в Санкт-Петербург отложили с 6:40 до 11:20, а рейс в Сочи — с 7:10 до 11:45.