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В Омском аэропорту задерживаются четыре рейса и отменены два вылета в Астану

Пассажирам нескольких направлений придётся ждать отправления от нескольких часов до вечера.

Источник: Om1 Омск

Утром 8 июля в омском аэропорту изменилось расписание сразу нескольких рейсов. Согласно данным онлайн-табло на 6:28, задерживаются четыре вылета, ещё два отменены.

Рейс авиакомпании «Победа» в московский Шереметьево должен был отправиться в 5:10, однако его перенесли на 10:55. Вылет самолёта авиакомпании «Россия» в Санкт-Петербург отложили с 6:40 до 11:20, а рейс в Сочи — с 7:10 до 11:45.

Самая продолжительная задержка зафиксирована на направлении Омск — Казань. Самолёт авиакомпании «Икар» планировал вылететь в 7:50, но новое время отправления назначили на 16:40.

Кроме того, ещё со вчерашнего дня отменены два рейса VietJet Qazaqstan в Астану, запланированные на 11:00 и 20:10.