Мужчину на сломанном катере спасли на Алаколе

В селе Акши области Жетісу на озере Алаколь помощь спасателей потребовалась мужчине 1985 года рождения. Выяснилось, что во время отдыха на воде его катер вышел из строя и не смог самостоятельно вернуться к берегу. Спасатели доставили мужчину на берег и отбуксировали неисправное плавсредство. В медицинской помощи он не нуждался.