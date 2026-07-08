Мужчину на сломанном катере спасли на Алаколе

В селе Акши области Жетісу на озере Алаколь помощь спасателей потребовалась мужчине 1985 года рождения. Выяснилось, что во время отдыха на воде его катер вышел из строя и не смог самостоятельно вернуться к берегу. Спасатели доставили мужчину на берег и отбуксировали неисправное плавсредство. В медицинской помощи он не нуждался.
«МЧС напоминает: перед выходом на воду проверяйте техническое состояние плавсредства, следите за запасом топлива и обязательно используйте спасательные жилеты», — обратились спасатели к отдыхающим.
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