В Новосибирске на городские маршруты выйдет новый трамвай «Богатырь-М»

По оценкам специалистов, требуется не менее 62 новых вагонов, а с перспективой расширения сети — ещё 107 машин большой вместимости. «Богатырь-М» идеально вписывается в эту концепцию: он способен перевозить до 222 пассажиров при 35 посадочных местах. Среди ключевых особенностей — низкопольная поворотная тележка, системы накопления энергии и эргономичное рабочее место водителя.