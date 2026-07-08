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В Новосибирске на городские маршруты выйдет новый трамвай «Богатырь-М»

Мэрия Новосибирска и компания «ПК Транспортные системы» заключили соглашение о сотрудничестве, которое подписали первый заместитель мэра города Иосиф Кодалаев и гендиректор компании Андрей Юхненко. Об этом сообщил в своём MAX-канале глава города Максим Кудрявцев.

Источник: Аргументы и факты

Документ предполагает, что уже в ноябре 2026 года на действующие городские маршруты выйдет новый двухсекционный трамвай модели 71−923М «Богатырь-М». Как отметил градоначальник, Новосибирск заинтересован в масштабном обновлении трамвайного парка.

По оценкам специалистов, требуется не менее 62 новых вагонов, а с перспективой расширения сети — ещё 107 машин большой вместимости. «Богатырь-М» идеально вписывается в эту концепцию: он способен перевозить до 222 пассажиров при 35 посадочных местах. Среди ключевых особенностей — низкопольная поворотная тележка, системы накопления энергии и эргономичное рабочее место водителя.

Главной задачей тестовой эксплуатации станет проверка заявленных характеристик, в том числе в условиях сибирской зимы. Специалисты уделят особое внимание надежности, вместимости и экономичности машины. Если вагон успешно пройдет испытания, власти рассмотрят возможность закупки такого подвижного состава.