Синоптик Макарова не исключила выпадение снега в ряде регионах России на неделе

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в свою очередь предупредил, что к концу рабочей недели воздух в Москве может прогреться до плюс 28 градусов. По его словам, до четверга включительно дневная температура будет держаться в пределах плюс 20−22 градусов. При этом практически каждый день в столице ожидаются кратковременные дожди, а ночью воздух будет остывать до плюс 15 градусов в городе и до плюс 10−12 градусов в области.