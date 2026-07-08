Синоптик Макарова не исключила выпадение снега в ряде регионах России на неделе

Вероятность выпадения снега на текущей неделе не исключается в Норильске, на Таймыре, в Ямало-Ненецком автономном округе и Якутии. Об этом в среду, 8 июля, сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.
— В районе Норильска имеются розовые точки, что может соответствовать снегу. Мокрый снег в этой части не исключен. А также Таймыр, Ямало-Ненецкий автономный округ, Эвенкия и северо-запад Якутии, — цитирует ее ТАСС.
Она добавила, что на этой неделе в Сибири наблюдается похолодание.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что дожди различной интенсивности пройдут в столичном регионе в ближайшие 12−13 дней. Также он уточнил, что с середины нынешней недели на погоду в регионе начнет влиять передняя часть циклона, выходящего с запада в районы Прибалтики.
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в свою очередь предупредил, что к концу рабочей недели воздух в Москве может прогреться до плюс 28 градусов. По его словам, до четверга включительно дневная температура будет держаться в пределах плюс 20−22 градусов. При этом практически каждый день в столице ожидаются кратковременные дожди, а ночью воздух будет остывать до плюс 15 градусов в городе и до плюс 10−12 градусов в области.