Ванинский район активно готовится к отопительному сезону

В Ванинском районе идёт активная подготовка к отопительному сезону. В административном центре района ремонтируют систему водоотведения, в Октябрьском обновляют оборудование котельной, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В рамках плановой модернизации системы водоотведения в Ванино коммунальные службы полностью заменят часть канализационной трубы и три проходящих под дорогой аварийных участка сетей холодного водоснабжения по ул. Цыганкова — от магазина «ДНС» до школы № 4. Общая протяженность обновляемых сетей холодного водоснабжения составит около 50 метров. В районе магазина ДНС вскрыт участок дороги протяженностью более 120 метров. Параллельно идут работы на втором участке, где протяженность ремонта составляет 130 метров.
На замену старым трубам диаметром 300 мм укладывают новую, диаметром 500 мм, что позволит значительно увеличить пропускную способность сети. Материалы общей стоимостью более пяти миллионов рублей приобрела администрация Ванинского района.
Земляные работы полностью синхронизированы с дорожными службами.
— Участок дороги перекрывают для капитальной замены асфальта. Чтобы не пришлось вскрывать свежее дорожное полотно в будущем, мы проведем перекладку сетей именно сейчас, параллельно с дорожниками. Такой комплексный подход позволит одновременно обновить и дорожное покрытие, и подземные коммуникации, обеспечив надежность всей инфраструктуры участка на долгие годы вперед, — уточнили в МУП «Янтарь ДВ».
В котельной № 2 поселка Октябрьский монтируют важную часть нового котла — батарейный циклон (золоуловитель) — узел, который отвечает за очистку дымовых газов от сажи и золы. Установка циклона не только снижает выбросы в атмосферу, но и защищает оборудование от быстрого износа.