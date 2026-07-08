Ванинский район активно готовится к отопительному сезону

В рамках плановой модернизации системы водоотведения в Ванино коммунальные службы полностью заменят часть канализационной трубы и три проходящих под дорогой аварийных участка сетей холодного водоснабжения по ул. Цыганкова — от магазина «ДНС» до школы № 4. Общая протяженность обновляемых сетей холодного водоснабжения составит около 50 метров. В районе магазина ДНС вскрыт участок дороги протяженностью более 120 метров. Параллельно идут работы на втором участке, где протяженность ремонта составляет 130 метров.