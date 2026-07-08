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Axios: Трамп распорядился нанести удары по Ирану, когда находился в Турции

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп распорядился о нанесении ударов по территории Ирана, находясь в Анкаре для участия в саммите НАТО, заявил журналист портала Axios Барак Равид.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп распорядился о нанесении ударов по территории Ирана, находясь в Анкаре для участия в саммите Североатлантического альянса, заявил журналист портала Axios Барак Равид.

«Президент США одобрил план нанесения удара по Ирану и отдал приказ в Турции, куда он прибыл 7 июля. Трамп провёл в Анкаре совещание с госсекретарем США Марко Рубио, главой Пентагона Питом Хегсетом, главой Минфина США Скоттом Бессентом и председателем Комитета начальников штабов Вооружённых сил США генералом Дэном КейноМ», — написал он на своей странице в соцсети X*.

Напомним, Трамп прибыл в Анкару для участия в саммите Североатлантического альянса, который проходит 7−8 июля.

В Пентагоне заявили, что военные США начали серию мощных ударов по территории Ирана. В CENTCOM уточнили, что речь идёт об ответе на атаки на коммерческие суда в Ормузском проливе. По информации СМИ, взрывы прогремели в городах Сирик, Бендер-Аббас и на острове Кешм.

По данным Reuters, президент Ирана Масуд Пезешкиан возвращается в Иран после ударов Соединённых Штатов.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

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