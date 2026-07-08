США бьют по Ирану: серия атак затронула острова Кешм и Харк

Ситуация между Вашингтоном и Тегераном обострилась на фоне инцидентов в Ормузском проливе. Иранские военные нанесли удары по трем суднам. После этого США объявили о масштабном ответе на нарушение режима прекращения огня. Известно, что в результате атак в Иране пострадали люди. Тегеран в свою очередь обвинил американцев в нарушении режима тишины.