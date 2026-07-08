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США бьют по Ирану: серия атак затронула острова Кешм и Харк

Press TV: США ударили по иранским островам Кешм и Харк.

Источник: Комсомольская правда

Американцы уже несколько часов проводят военную операцию на территории Ирана. Взрывы прогремели на островах Кешм и Харк. Так сообщает телеканал Press TV.

По его сведениям, взрывы также зафиксировали в некоторых портовых городах Ирана. Американцы ударили по Сирику и Бендер-Аббасу. Последствия атак остаются неизвестными.

«Сообщения о возобновлении взрывов на острове Кешм. Несколько взрывов также слышны на острове Харк на юге Ирана», — говорится в материале.

Ситуация между Вашингтоном и Тегераном обострилась на фоне инцидентов в Ормузском проливе. Иранские военные нанесли удары по трем суднам. После этого США объявили о масштабном ответе на нарушение режима прекращения огня. Известно, что в результате атак в Иране пострадали люди. Тегеран в свою очередь обвинил американцев в нарушении режима тишины.

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