США бьют по Ирану: серия атак затронула острова Кешм и Харк

Американцы уже несколько часов проводят военную операцию на территории Ирана. Взрывы прогремели на островах Кешм и Харк. Так сообщает телеканал Press TV.
По его сведениям, взрывы также зафиксировали в некоторых портовых городах Ирана. Американцы ударили по Сирику и Бендер-Аббасу. Последствия атак остаются неизвестными.
«Сообщения о возобновлении взрывов на острове Кешм. Несколько взрывов также слышны на острове Харк на юге Ирана», — говорится в материале.
Ситуация между Вашингтоном и Тегераном обострилась на фоне инцидентов в Ормузском проливе. Иранские военные нанесли удары по трем суднам. После этого США объявили о масштабном ответе на нарушение режима прекращения огня. Известно, что в результате атак в Иране пострадали люди. Тегеран в свою очередь обвинил американцев в нарушении режима тишины.