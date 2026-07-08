Новосибирским автомобилистам посоветовали отказаться от дальних поездок

Как рассказал президент Ассоциации независимых нефтетрейдеров Российского топливного союза «Сибирь-ГСМ» в Новосибирской области Сергей Лацких в беседе с «Сиб.фм», сейчас водителям стоит внимательнее планировать маршруты и по возможности сокращать лишние поездки. Он рекомендовал объединять несколько дел в один выезд, заранее продумывать дорогу и при необходимости пересаживаться на общественный транспорт.