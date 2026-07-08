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Новосибирским автомобилистам посоветовали отказаться от дальних поездок

Водителям рекомендуют заранее планировать маршруты, объединять поездки и проверять наличие бензина на АЗС.

Источник: Om1 Новосибирск

Новосибирским автомобилистам посоветовали временно отказаться от дальних поездок на личных машинах из-за напряжённой ситуации с топливом.

Как рассказал президент Ассоциации независимых нефтетрейдеров Российского топливного союза «Сибирь-ГСМ» в Новосибирской области Сергей Лацких в беседе с «Сиб.фм», сейчас водителям стоит внимательнее планировать маршруты и по возможности сокращать лишние поездки. Он рекомендовал объединять несколько дел в один выезд, заранее продумывать дорогу и при необходимости пересаживаться на общественный транспорт.

Также автомобилистам советуют заранее проверять, есть ли нужное топливо на автозаправочных станциях.

«На сайтах всех сетей АЗС размещена информация в реальном времени, и вы можете звонить на горячие линии, чтобы уточнить ситуацию», — отметил Лацких.

Такие меры помогут водителям избежать лишних поездок по городу в поисках бензина, а также снизить панику и ажиотажный спрос на заправках.