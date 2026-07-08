Врач рассказал, какие продукты небезопасно покупать на курорте

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Употребление продуктов, купленных у непроверенных продавцов на курорте, может привести к кишечным инфекциям, рассказал РИА Новости главный врач санаторно-курортного комплекса «Вулан», филиала НМИЦ реабилитации и курортологии Минздрава России Юрий Булатов.
«Мы рекомендуем избегать посещения сомнительных заведений общепита на курортах. Опасными будут не только пирожки, но и овощи. Эти продукты могут стать причиной кишечных инфекций», — рассказал собеседник.
Он подчеркнул, что пить на пляже нужно исключительно бутилированную «чистую» воду. Не рекомендовано пить компоты, сладкие газировки и соки, которые под действием жары и влажности могут быстрее испортиться.
Он подчеркнул, что даже употребление принесенных с собой на пляж продуктов требует строгого соблюдения ряда правил.
«Перед приемом пищи нужно тщательно мыть руки под проточной водой и мылом. Мыть руки нужно после купания, контакта с песком, галькой, ракушками. На пляже можно использовать антибактериальные средства и санитайзеры», — рассказал Булатов.
Перед едой фрукты и овощи нужно тщательно промыть под проточной водой. Еду запрещено оставлять под палящими солнечными лучами — это один из факторов, который приводит к быстрому распространению инфекций. Кроме того, открытые продукты питания на пляже привлекают насекомых, которые являются переносчиками кишечных инфекций, подчеркнул врач.
Булатов также добавил, что летом рекомендовано есть исключительно свежеприготовленную пищу, поскольку на жаре остывшая еда становится питательной средой для размножения возбудителей инфекции. Категорически запрещено допускать контакт между уже приготовленными и сырыми продуктами.