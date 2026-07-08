Врач рассказал, какие продукты небезопасно покупать на курорте

Перед едой фрукты и овощи нужно тщательно промыть под проточной водой. Еду запрещено оставлять под палящими солнечными лучами — это один из факторов, который приводит к быстрому распространению инфекций. Кроме того, открытые продукты питания на пляже привлекают насекомых, которые являются переносчиками кишечных инфекций, подчеркнул врач.