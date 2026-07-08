На устроившего речной бой красноярца завели дело о покушении на убийство (видео)

65-летнего жителя Красноярского края подозревают в покушении на убийство на реке Енисее.
Все случилось 5 июля в акватории у моста глубокого обхода Красноярска. По данным следствия, рыбак, управляя маломерным металлическим судном с подвесным мотором, поругался с двумя мужчинами, находившимися в надувной лодке.
«В ходе конфликта фигурант, выкрикивая угрозы расправы, нанес одному из мужчин несколько ударов веслом, от чего тот упал в воду. После этого подозреваемый попытался причинить смерть пострадавшему путем наезда корпусом своего судна и вращающимся винтом. Довести до конца свой преступный умысел он не смог, поскольку мужчина своевременно нырнул и скрылся от наезда лодки», — рассказали в Восточном межрегиональном следственное управление на транспорте СК РФ.
Очевидцы сняли речной бой на видео и оно попало в соцсети.
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3, ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). В настоящее время он задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.