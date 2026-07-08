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Российские ученые разрабатывают первые вакцины от аллергии на домашних животных

Рябова: в России создают первые вакцины от аллергии на кошек и собак.

Источник: Комсомольская правда

Специалисты Сеченовского университета работают над созданием первых отечественных вакцин против аллергии на кошек и собак. Об этом сообщила врач аллерголог-иммунолог Ксения Рябова.

«Лаборатория ожидает клинических исследований вакцина от аллергии на кошек, в активной разработке — вакцина от аллергии на собак», — сказала она в интервью РИА Новости.

Рябова добавила, что ученые создали тест-систему «Аллергочип РФ», которая позволяет выявлять индивидуальную чувствительность человека более чем к 120 аллергенам.

По словам врача, в рамках проекта специалисты впервые в России провели профилирование пациентов из разных регионов страны.

Ранее KP.RU сообщал, что в России начали применять персонализированную вакцину от рака. Первым пациентом стал 60-летний мужчина из Курской области. Он получил препарат «Неоонковак» для лечения меланомы кожи.

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