Онищенко оценил идею об отмене домашнего задания для всех классов

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Сократить домашнее задание для школьников всех классов пока не получится, так как инициатива потребует серьезных изменений в школьной программе, заявил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
Ранее Минпросвещения России сообщило об отмене домашнего задания для первоклассников.
«Идеально было бы, чтобы школьник пришел, отработал на уроке и все. Но это (воплотить — ред.) пока не получится из-за того, что принципиально все надо менять», — сказал Онищенко, отвечая на вопрос о необходимости сокращения времени на выполнение домашнего задания для всех классов.
Во вторник Онищенко сообщил РИА Новости, что отмена домашнего задания для первоклассников существенно снизит нагрузку на школьников и положительно скажется на здоровье детей.