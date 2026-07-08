Онищенко оценил идею об отмене домашнего задания для всех классов

«Идеально было бы, чтобы школьник пришел, отработал на уроке и все. Но это (воплотить — ред.) пока не получится из-за того, что принципиально все надо менять», — сказал Онищенко, отвечая на вопрос о необходимости сокращения времени на выполнение домашнего задания для всех классов.