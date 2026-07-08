Рыбака из Хабаровского края осудили за «найденное в лесу» золото на 33 млн

В Хабаровске 61-летнего жителя Николаевского района приговорили к условному сроку за незаконное хранение и перевозку драгоценных металлов. В его машине нашли почти 3,5 килограмма минерального вещества с золотом и серебром, сообщили в УМВД России по Хабаровскому краю.
Микроавтобус остановили в октябре 2023 года сотрудники УФСБ России по Хабаровскому краю вместе с экипажем Госавтоинспекции. Мужчина ехал в краевой центр вместе с семьёй и уверял, что никакого запрещённого груза не везёт.
При осмотре автомобиля правоохранители нашли в люльке свёрток с сыпучим минеральным веществом. Экспертиза показала, что в нём содержалось 3 077,92 грамма химически чистого золота и 396,36 грамма серебра. Общую стоимость партии оценили в 33 миллиона 744 тысячи рублей.
Сам мужчина утверждал, что нашёл свёрток в тайге по дороге на рыбалку. По данным полиции, он спрятал минерал в гараже, хотя знал, что свободный оборот неаффинированного золота в России запрещён, а затем решил перевезти находку в Хабаровск.
Одним из доказательств стали биологические следы подсудимого на поверхности свёртка. Во время расследования на его автомобиль стоимостью 1,7 миллиона рублей наложили арест.
Железнодорожный районный суд Хабаровска признал мужчину виновным по статье о незаконном обороте драгоценных металлов. Ему назначили два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года.