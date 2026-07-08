Рыбака из Хабаровского края осудили за «найденное в лесу» золото на 33 млн

Сам мужчина утверждал, что нашёл свёрток в тайге по дороге на рыбалку. По данным полиции, он спрятал минерал в гараже, хотя знал, что свободный оборот неаффинированного золота в России запрещён, а затем решил перевезти находку в Хабаровск.