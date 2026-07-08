Приморские хирурги удалили желчный камень, перекрывший кишечник

Во Владивостокскую клиническую больницу № 2 доставили 60-летнюю женщину с острой кишечной непроходимостью. Во время вмешательства хирурги обнаружили желчный камень размером 3×4 см, который перекрыл просвет тонкой кишки. «Это редкое осложнение желчнокаменной болезни. Камень достиг больших размеров, попал из желчного пузыря в кишечник, а затем застрял в самом узком месте, полностью перекрыв его просвет. Единственным способом помочь пациентке была экстренная операция», — рассказал заведующий хирургическим отделением Дмитрий Фисун. Специалисты удалили камень и восстановили проходимость кишечника, операция прошла успешно. Пациентку выписали домой.