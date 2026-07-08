В Омской области самолёты и дроны будут снимать поймы Иртыша

С июля 2026 года в Тевризском районе Омской области начнут проводить комплексные кадастровые работы федерального значения. Об этом сообщил глава муниципалитета Сергей Чебоксаров.
Специалисты уточнят сведения о земельных участках и других объектах недвижимости. Полученные данные планируют использовать при оказании государственных и муниципальных услуг, управлении территориями и ведении хозяйственной деятельности.
В рамках работ проведут аэросъёмку с применением пилотируемых воздушных судов и беспилотников. На первом этапе обследуют территорию от урочища Усть-Изюк до деревни Фёдоровка.
По данным районной администрации, самолёты и БПЛА могут летать на небольшой высоте вдоль пойм Иртыша, Туи и других малых рек. Жителей попросили сохранять спокойствие при появлении воздушных судов.
Сергей Чебоксаров подчеркнул, что работы носят плановый характер, проводятся в соответствии с законодательством и не представляют угрозы для людей и имущества.