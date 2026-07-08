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В Омской области самолёты и дроны будут снимать поймы Иртыша

Власти предупредили, что с июля в Тевризском районе начнутся комплексные кадастровые работы с применением самолётов и беспилотников.

Источник: Om1 Омск

С июля 2026 года в Тевризском районе Омской области начнут проводить комплексные кадастровые работы федерального значения. Об этом сообщил глава муниципалитета Сергей Чебоксаров.

Специалисты уточнят сведения о земельных участках и других объектах недвижимости. Полученные данные планируют использовать при оказании государственных и муниципальных услуг, управлении территориями и ведении хозяйственной деятельности.

В рамках работ проведут аэросъёмку с применением пилотируемых воздушных судов и беспилотников. На первом этапе обследуют территорию от урочища Усть-Изюк до деревни Фёдоровка.

По данным районной администрации, самолёты и БПЛА могут летать на небольшой высоте вдоль пойм Иртыша, Туи и других малых рек. Жителей попросили сохранять спокойствие при появлении воздушных судов.

Сергей Чебоксаров подчеркнул, что работы носят плановый характер, проводятся в соответствии с законодательством и не представляют угрозы для людей и имущества.

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