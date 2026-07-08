Поздравление Игоря Кобзева с Днем строителя Байкало-Амурской магистрали

Для Иркутской области БАМ — не просто грандиозная стройка прошлого века. Это живая, работающая артерия, которая остается основой транспортной системы региона. Она связывает северные территории, обеспечивает доставку грузов. Без БАМа трудно представить развитие экономики и решение задач, которые ставит перед нами Президент России.
Не так давно мы торжественно отметили 50-летие начала легендарной стройки, но время не стоит на месте. Сегодня магистраль переживает следующий этап развития. Идет модернизация инфраструктуры: обновляются пути и станции, внедряются современные технологии управления перевозками.
И в этих масштабных переменах — продолжение дела, начатого ветеранами. Умение трудиться в самых суровых условиях, самоотверженность и целеустремленность бамовцев — это школа, на которой воспитываются новые поколения строителей и железнодорожников.
Благодарю всех, кто стоял у истоков великой стройки, и тех, кто сегодня продолжает нести трудовую вахту на БАМе, за верность выбранному пути и вклад в развитие Иркутской области и всей страны. Крепкого вам здоровья, благополучия и новых свершений!
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.