Поздравление Игоря Кобзева с Днем строителя Байкало-Амурской магистрали

Благодарю всех, кто стоял у истоков великой стройки, и тех, кто сегодня продолжает нести трудовую вахту на БАМе, за верность выбранному пути и вклад в развитие Иркутской области и всей страны. Крепкого вам здоровья, благополучия и новых свершений!