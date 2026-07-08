Зоосад «Приамурский» приглашает на праздник Дня семьи, любви и верности

Хабаровский зоосад «Приамурский» в День семьи, любви и верности подготовил для своих гостей широкую программу «Семь-Я». Помимо праздничных мероприятий в нее вошел фотоконкурс «Моя семья и питомцы Зоосада — ДРУЗЬЯ!». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», работы принимают до вечера сегодняшнего дня.
В рамках конкурса семьи должны сделать фотографии вместе с обитателями зоосада. Картинки могут быть самые разные — смешные, душевные или милые.
Готовые работы важно прислать на почту zoosad@27zoo.ru до 19:00. В теме письма просят написать «Фотоконкурс». Итоги подведут уже на следующий день. Как рассказали в зоосаде, жюри выберет 9 победителей, для которых подготовят уникальные призы.
Помимо фотоконкурса посетители смогут принять участие в творческих мастер-классах «Ромашковое настроение». Они проходят в Доме ученого Бурундука. Гостям предстоит расписать символ праздника своими руками, создать сувенир или открытку с ромашкой.
Также в 13:30 стартует «Время обнимашек», во время которого пройдут показательные кормления альпак и ламы с участием желающих. После чего организаторы мероприятия предлагают отправиться на экскурсионную прогулку по просторам зоосада. О ней можно узнать на кассе.