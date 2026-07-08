Зоосад «Приамурский» приглашает на праздник Дня семьи, любви и верности

Также в 13:30 стартует «Время обнимашек», во время которого пройдут показательные кормления альпак и ламы с участием желающих. После чего организаторы мероприятия предлагают отправиться на экскурсионную прогулку по просторам зоосада. О ней можно узнать на кассе.